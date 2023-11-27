Максименко Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Максименко Леонтий Никитович
Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Максименко Иван Никитович
Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Максименко Григорий Никитович
Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Марфа Никитична
Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Максименко Александр Никитович
Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Максименко Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович
Рождение ребёнка
15.01.1907
Сын: Максименко Петр Никитович
Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович
Азовская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Хутор Топчиева Щель
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно