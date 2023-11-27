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Максименко Марфа Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Максименко Леонтий Никитович

Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Максименко Иван Никитович

Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Максименко Григорий Никитович

Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Марфа Никитична

Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Максименко Александр Никитович

Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Максименко Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович

Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Максименко Петр Никитович

Отец ребёнка: Максименко Никита Леонович

Азовская, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Хутор Топчиева Щель
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максименко Никита Леонович

Смерть
Неизвестно
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