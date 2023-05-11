Майструк (Зайцева) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Зайцев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майструк Савелий
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Майструк Савелий
Смерть
Неизвестно