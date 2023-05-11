Майструк (Зайцева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майструк (Зайцева) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Зайцев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майструк Савелий

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майструк Савелий

Смерть
Неизвестно