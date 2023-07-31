Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Кузьмич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Кузьмич

Смерть
Неизвестно