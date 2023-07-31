Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Кузьмич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Кузьмич
Смерть
Неизвестно