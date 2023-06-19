Кунаков Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Кунакова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунакова Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Кунакова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кунакова Нина Андреевна
Мать ребёнка: Кунакова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунаков Евгений Андреевич
Мать ребёнка: Кунакова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунаков Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Кунакова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунаков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Кунакова Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий имением помещика Сальникова. Имение Ермолая Сальникова находилось между Осиновкой и Курдюками, на бугре, рядом находится лесополоса. Помещика уважали, называли богатым мужиком, у него был... Показать все
Смерть
Неизвестно