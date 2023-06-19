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Кунаков Андрей Алексеевич

Место рождения

Курдюки, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курдюки, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кунаков Аким Андреевич

Мать ребёнка: Кунакова Елена Васильевна

Курдюки, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунакова Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Кунакова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунакова Нина Андреевна

Мать ребёнка: Кунакова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунаков Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Кунакова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунаков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Кунакова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунаков Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Кунакова Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунакова Елена Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий имением помещика Сальникова. Имение Ермолая Сальникова находилось между Осиновкой и Курдюками, на бугре, рядом находится лесополоса. Помещика уважали, называли богатым мужиком, у него был... Показать все
Смерть
Неизвестно