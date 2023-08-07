Кольев Кондрат Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти02.01.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Кольев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ирина Кондратьевна
Мать ребёнка: Кольева Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
02.08.1808
Сын: Кольев Степан Кондратьевич
Мать ребёнка: Кольева Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Кузьмина Акулина Кондратьевна
Мать ребёнка: Кольева Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Кольева Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кольева Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кольева Марфа Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
02.01.1848