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Кольев Кондрат Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

02.01.1848

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Кольев Михаил Ильич

Мать: Кольева Агафья Герасимовна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ирина Кондратьевна

Мать ребёнка: Кольева Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
02.08.1808

Сын: Кольев Степан Кондратьевич

Мать ребёнка: Кольева Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Кузьмина Акулина Кондратьевна

Мать ребёнка: Кольева Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Кольев Иса Кондратьевич

Мать ребёнка: Кольева Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольева Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольева Марфа Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
02.01.1848
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