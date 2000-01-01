Цепилова (Бунакова) Марина Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Бунаков Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Цепилов Трофим
Отец ребёнка: Цепилов Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Цепилов Дмитрий
Отец ребёнка: Цепилов Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Цепилов Егор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно