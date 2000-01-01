Цепилова (Бунакова) Марина Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепилова (Бунакова) Марина Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Бунаков Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Цепилов Трофим

Отец ребёнка: Цепилов Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Цепилов Дмитрий

Отец ребёнка: Цепилов Егор Григорьевич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Цепилов Егор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цепилов Егор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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