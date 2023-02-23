Киселев Михаил Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1907 ст.
Сын: Киселев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Киселева Параскева Сергеевна
Ново-Александровка, Старо-Иванаевская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно