Киселев Михаил Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Михаил Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1907 ст.

Сын: Киселев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Киселева Параскева Сергеевна

Ново-Александровка, Старо-Иванаевская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Параскева Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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