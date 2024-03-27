Каримова (Каримова) Мукарама Абдрафиковна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Рождение ребёнка
17.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Зиганий Миннимуллович
Рождение ребёнка
11.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Зиганий Миннимуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно