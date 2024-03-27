Каримова (Каримова) Мукарама Абдрафиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Каримова) Мукарама Абдрафиковна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Около 1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Каримов Габдрафик (Абдрафик) Габдельхаликович

Мать: Каримова Магфия

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Зиганий Миннимуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Зиганий Миннимуллович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Зиганий Миннимуллович

Смерть
Неизвестно
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