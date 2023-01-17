Хоробрых Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоробрых Игорь Викторович

Хоробрых Игорь Викторович

avatar

Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

Около 1960

Пол

Мужской

Отец

Около 1935 г.р.

Мать

Около 1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: Хоробрых Виктор Петрович

Мать: Хоробрых Зинаида Васильевна

Братск, город Братск, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close