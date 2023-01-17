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Хоробрых Игорь Викторович
Хоробрых Игорь Викторович
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Место рождения
Братск
, город Братск, Иркутская область
Дата рождения
Около 1960
Пол
Мужской
Отец
Хоробрых Виктор Петрович
Около 1935 г.р.
Мать
Хоробрых (Скороход) Зинаида Васильевна
Около 1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960
Отец:
Хоробрых Виктор Петрович
Мать:
Хоробрых Зинаида Васильевна
Братск
, город Братск, Иркутская область
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