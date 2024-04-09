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Чекалов Фёдор Николаевич

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1888

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Чекалов Николай

Мать: не указана

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустина Апполинария Артемьевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Чекалова Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Капустина Апполинария Артемьевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1923

Дочь: Чекалова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Капустина Апполинария Артемьевна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1961
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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