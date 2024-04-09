Чекалов Фёдор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Чекалов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Чекалова Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Капустина Апполинария Артемьевна
Рождение ребёнка
16.08.1923
Дочь: Чекалова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Капустина Апполинария Артемьевна
Смерть
1961