Нагимова (Губайдуллина) Сания Юсуфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагимова (Губайдуллина) Сания Юсуфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1929

Дата смерти

06.12.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1929

Отец: Губайдуллин Юсуф Галихужаевич

Мать: Губайдуллина Зайнаббика Вафовна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Гайнетдинова Наиля Муллагалимовна

Отец ребёнка: Нагимов Муллагалим Нагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагимов Муллагалим Нагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагимов Муллагалим Нагимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагимов Муллагалим Нагимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагимов Муллагалим Нагимович

Смерть
06.12.2014
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