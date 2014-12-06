Нагимова (Губайдуллина) Сания Юсуфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1929
Дата смерти06.12.2014
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1929
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Гайнетдинова Наиля Муллагалимовна
Отец ребёнка: Нагимов Муллагалим Нагимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.2014