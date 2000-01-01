Главче Семен Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Главче Семен Карлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1837

Дата смерти

31.01.1897

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
13.12.1837
Рождение ребёнка
14.02.1883

Дочь: Главче Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Главче Елена Михайловна

Рождение ребёнка
24.08.1884

Сын: Главче Евгений Семенович

Мать ребёнка: Главче Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Главче Александр Семенович

Мать ребёнка: Главче Елена Михайловна

Смерть
31.01.1897
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