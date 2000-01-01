Главче Семен Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1837
Дата смерти31.01.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
13.12.1837
Рождение ребёнка
14.02.1883
Дочь: Главче Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Главче Елена Михайловна
Рождение ребёнка
24.08.1884
Мать ребёнка: Главче Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Главче Александр Семенович
Мать ребёнка: Главче Елена Михайловна
Смерть
31.01.1897