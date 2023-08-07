Агафья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Алексей Федотович
Отец ребёнка: Федот Афанасьевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Игнатий Федотович
Отец ребёнка: Федот Афанасьевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иван Федотович
Отец ребёнка: Федот Афанасьевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Тимофей Федотович
Отец ребёнка: Федот Афанасьевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Федосей Федотович
Отец ребёнка: Федот Афанасьевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Семен Федотович
Отец ребёнка: Федот Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно