Агафья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Алексей Федотович

Отец ребёнка: Федот Афанасьевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Игнатий Федотович

Отец ребёнка: Федот Афанасьевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Иван Федотович

Отец ребёнка: Федот Афанасьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Тимофей Федотович

Отец ребёнка: Федот Афанасьевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Федосей Федотович

Отец ребёнка: Федот Афанасьевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Семен Федотович

Отец ребёнка: Федот Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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