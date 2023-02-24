Учелькина (Савинова) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учелькина (Савинова) Евдокия Антоновна

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Место рождения

новая Бесовка, Новомалыклинский район

Дата рождения

1890

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Савинов Антон

Мать: ?

новая Бесовка, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
03.03.1910

Дочь: Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Учелькин Евдоким

Рождение ребёнка
1913

Сын: Учелькин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Учелькин Евдоким

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
12.07.1916

Дочь: Пятайкина Ольга Евдокимовна

Отец ребёнка: Учелькин Евдоким

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Зоя Евдокимовна

Отец ребёнка: Учелькин Евдоким

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1923

Сын: Учелькин Николай Евдокимович

Отец ребёнка: Учелькин Евдоким

с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Смерть
1973
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
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