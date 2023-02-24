Учелькина (Савинова) Евдокия Антоновна
Место рожденияновая Бесовка, Новомалыклинский район
Дата рождения1890
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Савинов Антон
Мать: ?
новая Бесовка, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
03.03.1910
Дочь: Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Учелькин Евдоким
Рождение ребёнка
1913
Сын: Учелькин Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Учелькин Евдоким
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
12.07.1916
Дочь: Пятайкина Ольга Евдокимовна
Отец ребёнка: Учелькин Евдоким
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Зоя Евдокимовна
Отец ребёнка: Учелькин Евдоким
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Рождение ребёнка
1923
Сын: Учелькин Николай Евдокимович
Отец ребёнка: Учелькин Евдоким
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район
Смерть
1973
с.Старая Малыкла, Новомалыклинский район