Зубенко (Бондарева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубенко Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1959
Сын: Зубенко Михаил Александрович
Отец ребёнка: Зубенко Александр Иванович
Смерть
Неизвестно