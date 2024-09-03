Зубенко (Бондарева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко (Бондарева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1932

Отец: Бондарев Иван Григорьевич

Мать: Бондарева (Лазутчева) Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубенко Александр Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубенко Александр Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1959

Сын: Зубенко Михаил Александрович

Отец ребёнка: Зубенко Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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