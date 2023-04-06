Евсюкова (Крыгина) Февронья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюкова (Крыгина) Февронья Павлова

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Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

05.09.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
21.01.1872

Муж: Евсюков Родион Павлов

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Witnesses:Кретовки: Семен Хохлов и Осип Борисов. Кутуш: Вукол и Ипатий Крыгины
Рождение ребёнка
01.06.1874

Дочь: Федосия Родионова

Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
05.09.1881
Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от водянки
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