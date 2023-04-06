Евсюкова (Крыгина) Февронья Павлова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти05.09.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1872
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Witnesses:Кретовки: Семен Хохлов и Осип Борисов. Кутуш: Вукол и Ипатий Крыгины
Рождение ребёнка
01.06.1874
Дочь: Федосия Родионова
Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов
Смерть
05.09.1881
Причина смерти: от водянки