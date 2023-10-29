Павлюк Борис Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1939
Отец: Павлюк Евсей Гаврилович
Мать: Павлюк Ксения Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.01.1961
Сын: Павлюк Александр Борисович
Мать ребёнка: Павлюк Валентина Терентьевна
Рождение ребёнка
24.06.1964
Мать ребёнка: Павлюк Валентина Терентьевна
Низинное, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно