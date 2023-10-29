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Павлюк Борис Евсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1939

Отец: Павлюк Евсей Гаврилович

Мать: Павлюк Ксения Игнатьевна

Рождение ребёнка
07.01.1961

Сын: Павлюк Александр Борисович

Мать ребёнка: Павлюк Валентина Терентьевна

Рождение ребёнка
24.06.1964

Сын: Павлюк Виталий Борисович

Мать ребёнка: Павлюк Валентина Терентьевна

Низинное, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлюк Валентина Терентьевна

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