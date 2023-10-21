Жарников Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1944
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1944
Отец: Жарников Владимир
Мать: Жарникова Прасковья
Рождение ребёнка
01.09.1968
Дочь: Киселева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Жарникова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
21.09.1977
Дочь: Жарникова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Жарникова Тамара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно