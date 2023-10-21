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Жарников Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1944

Отец: Жарников Владимир

Мать: Жарникова Прасковья

Рождение ребёнка
01.09.1968

Дочь: Киселева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Жарникова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
21.09.1977

Дочь: Жарникова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Жарникова Тамара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарникова Тамара Петровна

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