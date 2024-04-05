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Протасьев Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Протасьев Фёдор Михайлович

Мать: Протасьева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Протасьев Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1837
Москва, город федерального значения Москва
В исповедной ведомости церкви Воскресения Христова Словущего на Остоженке Пречистенского сорока за 1837 г. значатся: 131. полковник Василий Федоров Протасьев 55 лет 132. сын его Федор Василиев 14 ле... Показать все
Смерть
1848
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