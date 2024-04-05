Протасьев Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Протасьев Фёдор Васильевич
Упоминание
1837
Москва, город федерального значения Москва
В исповедной ведомости церкви Воскресения Христова Словущего на Остоженке Пречистенского сорока за 1837 г. значатся: 131. полковник Василий Федоров Протасьев 55 лет 132. сын его Федор Василиев 14 ле... Показать все
Смерть
1848