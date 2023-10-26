Тверскова Перасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1918
Дата смерти21.11.1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1918
Отец: Тверсков Павел Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1941
Сын: Осмелкин Меркурий Матвеевич
Отец ребёнка: Осмелкин Матвей Данилович
Рождение ребёнка
10.01.1946
Сын: Осмелкин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Осмелкин Матвей Данилович
Рождение ребёнка
20.04.1948
Сын: Осмелкин Виталий Матвеевич
Отец ребёнка: Осмелкин Матвей Данилович
Рождение ребёнка
04.03.1950
Сын: Осмелкин Анатолий Матвеевич
Отец ребёнка: Осмелкин Матвей Данилович
Рождение ребёнка
05.06.1952
Сын: Осмелкин Геннадий Матвеевич
Отец ребёнка: Осмелкин Матвей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осмелкин Меркурий Матвеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
21.11.1989