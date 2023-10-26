Тверскова Перасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверскова Перасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1918

Дата смерти

21.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1918

Отец: Тверсков Павел Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1941

Сын: Осмелкин Меркурий Матвеевич

Отец ребёнка: Осмелкин Матвей Данилович

Рождение ребёнка
10.01.1946

Сын: Осмелкин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Осмелкин Матвей Данилович

Рождение ребёнка
20.04.1948

Сын: Осмелкин Виталий Матвеевич

Отец ребёнка: Осмелкин Матвей Данилович

Рождение ребёнка
04.03.1950

Сын: Осмелкин Анатолий Матвеевич

Отец ребёнка: Осмелкин Матвей Данилович

Рождение ребёнка
05.06.1952

Сын: Осмелкин Геннадий Матвеевич

Отец ребёнка: Осмелкин Матвей Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осмелкин Меркурий Матвеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
21.11.1989
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