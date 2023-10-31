Алексенцев Борис Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексенцев Борис Георгиевич

Алексенцев Борис Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексенцева Ксения Борисовна

Мать ребёнка: Алексенцева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексенцев Максим Борисович

Мать ребёнка: Алексенцева Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексенцева Валентина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close