Нижник Михаил Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижник Михаил Саввин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

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Жена

1792 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Нижник Савва Максимович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1819

Жена: Нижник Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нижник Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нижник Матрона Ивановна

Бракосочетание
20.04.1838

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1856
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