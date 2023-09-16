Нижник Михаил Саввин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Нижник Савва Максимович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1819
Жена: Нижник Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нижник Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нижник Матрона Ивановна
Бракосочетание
20.04.1838
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1856