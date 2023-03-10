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Шулаев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1896

Дата смерти

24.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1896

Отец: Шулаев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шулаев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Анна

Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Рождение ребёнка
20.03.1924

Сын: Шулаев Василий Александрович

Мать ребёнка: Анна

Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулаев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
24.11.1967
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