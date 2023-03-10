Шулаев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1896
Дата смерти24.11.1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1896
Отец: Шулаев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шулаев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Анна
Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Рождение ребёнка
20.03.1924
Сын: Шулаев Василий Александрович
Мать ребёнка: Анна
Константиновка,Кустанайской обл.,денисовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулаев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
24.11.1967