Прончатов Михаил Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прончатов Максим Архипович
Мать: Прончатова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прончатова) Софья Михайловна
Мать ребёнка: Прончатова ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прончатов Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Прончатова ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прончатова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Прончатова ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прончатов Яков Михайлович
Мать ребёнка: Прончатова ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прончатова ? ?
Рождение ребёнка
1914
Сын: Прончатов Серафим Михайлович
Мать ребёнка: Прончатова ? ?
Смерть
Неизвестно