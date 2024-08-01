Прончатов Михаил Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прончатов Михаил Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прончатов Максим Архипович

Мать: Прончатова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прончатова) Софья Михайловна

Мать ребёнка: Прончатова ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прончатов Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Прончатова ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прончатова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Прончатова ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прончатов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Прончатова ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прончатова ? ?

Рождение ребёнка
1914

Сын: Прончатов Серафим Михайлович

Мать ребёнка: Прончатова ? ?

Смерть
Неизвестно

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