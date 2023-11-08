Łaszczyńska (Baranowska) Katarzyna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1620
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1620
Отец: Baranowski Maciej
Мать: Baranowska Anna
Рождение ребёнка
1650
Отец ребёнка: Łaszczyński Wojciech
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Rożnowski Tomasz
Отец ребёнка: Rożnowski Wacław (Mikołaj)
Бракосочетание
1663
Муж: Łaszczyński Wojciech
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Brudzyński Jerzy
Работа или профессия
Неизвестно
Miała połowę Będziszyna i część Szczur
Смерть
Неизвестно