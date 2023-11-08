Łaszczyńska (Baranowska) Katarzyna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Łaszczyńska (Baranowska) Katarzyna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Муж

Около 1640 г.р.
1630 г.р.

Дети

1650 г.р.
Около 1660 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1620

Отец: Baranowski Maciej

Мать: Baranowska Anna

Рождение ребёнка
1650

Сын: Łaszczyński Krzysztof

Отец ребёнка: Łaszczyński Wojciech

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Rożnowski Tomasz

Отец ребёнка: Rożnowski Wacław (Mikołaj)

Бракосочетание
1663

Муж: Łaszczyński Wojciech

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rożnowski Wacław (Mikołaj)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Brudzyński Jerzy

Работа или профессия
Неизвестно
Miała połowę Będziszyna i część Szczur
Смерть
Неизвестно
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