Болотина Акулина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотина Акулина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотина Марфа Кузминична

Отец ребёнка: Болотин Кузьма

Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Александра Кузминична

Отец ребёнка: Болотин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сёмочкина Ольга Кузминична

Отец ребёнка: Болотин Кузьма

Смерть
Неизвестно