Болотина Акулина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотина Марфа Кузминична
Отец ребёнка: Болотин Кузьма
Петрово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Александра Кузминична
Отец ребёнка: Болотин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сёмочкина Ольга Кузминична
Отец ребёнка: Болотин Кузьма
Смерть
Неизвестно