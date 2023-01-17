Капченко Захар Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти20.12.1892 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Капченко Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Капченко Николай Захарович
Мать ребёнка: Капченко Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Денисова Мария Захаровна
Мать ребёнка: Капченко Варвара Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капченко Василий Захарович
Мать ребёнка: Капченко Варвара Яковлевна
Смерть
20.12.1892 ст.
от чахотки