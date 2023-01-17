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Капченко Захар Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

20.12.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Капченко Иван Захарович

Мать ребёнка: Капченко Варвара Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Капченко Николай Захарович

Мать ребёнка: Капченко Варвара Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Денисова Мария Захаровна

Мать ребёнка: Капченко Варвара Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капченко Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капченко Василий Захарович

Мать ребёнка: Капченко Варвара Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
20.12.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
от чахотки
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