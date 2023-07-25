Игнатенко (Сеитена) Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Игнатенко Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Игнатенко Тимофей Давыдович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Игнатенко Тимофей Давыдович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Игнатенко Филипп Тимофеевич
Отец ребёнка: Игнатенко Тимофей Давыдович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Игнатенко Тимофей Давыдович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Антонина Тимофеевна
Отец ребёнка: Игнатенко Тимофей Давыдович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Раиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Игнатенко Тимофей Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно