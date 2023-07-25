Игнатенко (Сеитена) Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко (Сеитена) Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Игнатенко Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Игнатенко Тимофей Давыдович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Игнатенко Тимофей Давыдович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Игнатенко Филипп Тимофеевич

Отец ребёнка: Игнатенко Тимофей Давыдович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Игнатенко Тимофей Давыдович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Антонина Тимофеевна

Отец ребёнка: Игнатенко Тимофей Давыдович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Раиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Игнатенко Тимофей Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенко Тимофей Давыдович

Смерть
Неизвестно