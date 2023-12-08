Рахматуллина Римма
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахматуллин ?
Отец ребёнка: Рахматуллин Вагиз Гильмиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахматуллина ?
Отец ребёнка: Рахматуллин Вагиз Гильмиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Алтата, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область