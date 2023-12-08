Рахматуллина Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллина Римма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахматуллин ?

Отец ребёнка: Рахматуллин Вагиз Гильмиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахматуллина ?

Отец ребёнка: Рахматуллин Вагиз Гильмиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Вагиз Гильмиевич

Место жительства
Неизвестно
Алтата, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
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