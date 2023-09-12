Кудрявцев Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Таисия Петровна
Мать ребёнка: Кудрявцева Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Фотьяново, Письменская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно