Кудрявцев Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Таисия Петровна

Мать ребёнка: Кудрявцева Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Екатерина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Фотьяново, Письменская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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