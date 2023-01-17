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Тхорик Корнилий Максимович

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Место рождения

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

15.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: Тхорик Максим

Мать: не указана

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.09.1908 ст.

Сын: Тхорик Григорий Карнилович

Мать ребёнка: Тхорик Татьяна Мартиновна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.09.1911 ст.

Сын: Тхорик Иван Карнилович

Мать ребёнка: Тхорик Татьяна Мартиновна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Эмиграция
1911 ст.
USA
Откуда: Российская Империя, Гродненская губерния, Кобринский уезд, Антопольская волость, д. Пришихвосты | Уехал в 26 лет
Реабилитация осужденного
03.08.1958
Реабилитирован военным трибуналом СКВО на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР. 23500
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тхорик Татьяна Мартиновна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
кочегар гостиницы «Кавказская Ривьера »
Место жительства
Неизвестно
г. Сочи, Краснодарский Край, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
15.11.1938
Причина смерти: расстрелян
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