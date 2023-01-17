Тхорик Корнилий Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смерти15.11.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Отец: Тхорик Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1908 ст.
Сын: Тхорик Григорий Карнилович
Мать ребёнка: Тхорик Татьяна Мартиновна
Рождение ребёнка
24.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Тхорик Татьяна Мартиновна
Эмиграция
1911 ст.
USA
Откуда: Российская Империя, Гродненская губерния, Кобринский уезд, Антопольская волость, д. Пришихвосты | Уехал в 26 лет
Реабилитация осужденного
03.08.1958
Реабилитирован военным трибуналом СКВО на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР. 23500
Бракосочетание
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
кочегар гостиницы «Кавказская Ривьера »
Место жительства
Неизвестно
г. Сочи, Краснодарский Край, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
15.11.1938
Причина смерти: расстрелян