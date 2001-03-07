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Артемьев Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.2001

Отец: Артемьев Юрий Сергеевич

Мать: Артемьева Оксана Валерьевна

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