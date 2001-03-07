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Артемьев Александр Юрьевич
Артемьев Александр Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.03.2001
Пол
Мужской
Отец
Артемьев Юрий Сергеевич
1970 г.р.
Мать
Артемьева (Цветкова) Оксана Валерьевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.2001
Отец:
Артемьев Юрий Сергеевич
Мать:
Артемьева Оксана Валерьевна
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