Баязитов Юлдаш Юлдыбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баязитов Юлдаш Юлдыбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баязитов Юлдыбай Рауил улы

Мать: не указана