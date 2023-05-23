Измайлова (Иванова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Иванов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1833
Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич
Кирилловский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1834
Сын: Измайлов Иван Силыч
Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Введенская Фелицата Силовна
Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич
Рождение ребёнка
После 1838
Дочь: Барбаринская Мария Силовна
Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич
Рождение ребёнка
После 1838
Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич
Российская империя
Рождение ребёнка
До 1838
Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ключарёва Павла Силовна
Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно