Измайлова (Иванова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Измайлова (Иванова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Иванов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1833

Сын: Измайлов Александр Силыч

Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич

Кирилловский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1834

Сын: Измайлов Иван Силыч

Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Введенская Фелицата Силовна

Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич

Рождение ребёнка
После 1838

Дочь: Барбаринская Мария Силовна

Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич

Рождение ребёнка
После 1838

Сын: Измайлов Анатолий Силыч

Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич

Российская империя
Рождение ребёнка
До 1838

Сын: Измайлов Варлам Силыч

Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ключарёва Павла Силовна

Отец ребёнка: Измайлов Сила Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно