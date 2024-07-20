Карабань Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабань Макар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лепеня, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Карабань Григорий Макарович

Мать ребёнка: не указана

Лепеня, Ушачский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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