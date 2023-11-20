Сергеев Александр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Александр Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Никифор

Мать: Сергеева Акулина

Рождение ребёнка
1949

Сын: Сергеев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Сергеева Лидия

Рождение ребёнка
1953

Сын: Сергеев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Сергеева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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