Сергеев Александр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Никифор
Мать: Сергеева Акулина
Рождение ребёнка
1949
Сын: Сергеев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Сергеева Лидия
Рождение ребёнка
1953
Сын: Сергеев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Сергеева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно