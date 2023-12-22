Яшкин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯшкин Иван Дмитриевич

Яшкин Иван Дмитриевич

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яшкин Дмитрий Петрович

Мать: Яшкина Агриппина Наумовна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.09.1902

Сын: Яшкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Яшкина Татьяна Афонасьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.?.1905

Сын: Яшкин Роман Иванович

Мать ребёнка: Яшкина Татьяна Афонасьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
14.07.1907

Сын: Яшкин Илья Иванович

Мать ребёнка: Яшкина Татьяна Афонасьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
14.11.1911

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Яшкина Татьяна Афонасьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшкина Татьяна Афонасьевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close