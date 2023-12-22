Яшкин Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яшкин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
03.09.1902
Сын: Яшкин Петр Иванович
Мать ребёнка: Яшкина Татьяна Афонасьевна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.?.1905
Сын: Яшкин Роман Иванович
Мать ребёнка: Яшкина Татьяна Афонасьевна
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Рождение ребёнка
14.07.1907
Сын: Яшкин Илья Иванович
Мать ребёнка: Яшкина Татьяна Афонасьевна
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Рождение ребёнка
14.11.1911
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Яшкина Татьяна Афонасьевна
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно