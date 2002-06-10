Юрина (Мозгалева) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Мозгалева) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

10.06.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1949 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрин Василий Степанович

Рождение ребёнка
03.11.1949

Сын: Юрин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Юрин Василий Степанович

Рождение ребёнка
01.04.1954

Сын: Юрин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Юрин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрин Василий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.06.2002