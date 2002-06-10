Юрина (Мозгалева) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти10.06.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1948
Рождение ребёнка
03.11.1949
Отец ребёнка: Юрин Василий Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1954
Отец ребёнка: Юрин Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.06.2002