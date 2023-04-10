Татьяна Удовидченко Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Удовидченко Георгиевна

Татьяна Удовидченко Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерохин Георгий

Мать: Ерохина Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удовидченко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Удовидченко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удовидченко Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Удовидченко

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Удовидченко

Смерть
Неизвестно
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