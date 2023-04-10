Татьяна Удовидченко Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерохин Георгий
Мать: Ерохина Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удовидченко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Удовидченко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удовидченко Игорь Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Удовидченко
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Удовидченко
Смерть
Неизвестно