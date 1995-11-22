Родионова Елизавета Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1919
Дата смерти22.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1919
Рождение ребёнка
30.05.1938
Дочь: Паникаровская Нелли Николаевна
Отец ребёнка: Родионов Николай Павлович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1945
Дочь: Медведева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Родионов Николай Павлович
Смерть
22.11.1995