Родионова Елизавета Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Елизавета Агаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1919

Дата смерти

22.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1919

Отец: не указан

Мать: Черепкина Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
30.05.1938

Дочь: Паникаровская Нелли Николаевна

Отец ребёнка: Родионов Николай Павлович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.07.1945

Дочь: Медведева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Родионов Николай Павлович

Смерть
22.11.1995
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