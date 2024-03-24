Одинцова Параскева Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Одинцов Александр Александрович
Отец ребёнка: Одинцов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Одинцов Василий Александрович
Отец ребёнка: Одинцов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Одинцова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Одинцов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Одинцов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Одинцов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
возможная сестра Шоминой Анны Никаноровны с. Никольское