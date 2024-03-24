Одинцова Параскева Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова Параскева Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Одинцов Александр Александрович

Отец ребёнка: Одинцов Александр Григорьевич

Гузяево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Одинцов Василий Александрович

Отец ребёнка: Одинцов Александр Григорьевич

Гузяево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Одинцова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Одинцов Александр Григорьевич

Гузяево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Одинцов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Одинцов Александр Григорьевич

Гузяево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
возможная сестра Шоминой Анны Никаноровны с. Никольское
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