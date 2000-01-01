Дегтярёва Февронья Климентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва Февронья Климентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Дегтярёв Николай Михайлов

Отец ребёнка: Дегтярёв Михаил Данилов

Рождение ребёнка
10.10.1852 ст.

Сын: Дегтярёв Карп Михайлов

Отец ребёнка: Дегтярёв Михаил Данилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Дегтярёв Савелий Михайлов

Отец ребёнка: Дегтярёв Михаил Данилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Дегтярёв Сидор Михайлов

Отец ребёнка: Дегтярёв Михаил Данилов

Рождение ребёнка
01.?.1860

Сын: Дегтярёв Яков Михайлов

Отец ребёнка: Дегтярёв Михаил Данилов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Дегтярёв Михаил Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Михаил Данилов

Смерть
Неизвестно
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