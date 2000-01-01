Дегтярёва Февронья Климентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Дегтярёв Николай Михайлов
Отец ребёнка: Дегтярёв Михаил Данилов
Рождение ребёнка
10.10.1852 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Михаил Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Дегтярёв Савелий Михайлов
Отец ребёнка: Дегтярёв Михаил Данилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Отец ребёнка: Дегтярёв Михаил Данилов
Рождение ребёнка
01.?.1860
Отец ребёнка: Дегтярёв Михаил Данилов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Дегтярёв Михаил Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно