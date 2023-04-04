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Максимов Алексей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874 или 1875

Дата смерти

После 22.01.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 или 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1893

Жена: Максимова Анастасия Кирилловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1894

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1895

Сын: Максимов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1897

Сын: Максимов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1903

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1906

Сын: Максимов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1909

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1909

Сын: Максимов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1912

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 22.01.1913
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