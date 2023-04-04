Максимов Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874 или 1875
Дата смертиПосле 22.01.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 или 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1893
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1894
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна
Рождение ребёнка
17.09.1895
Сын: Максимов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна
Рождение ребёнка
23.07.1897
Сын: Максимов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна
Рождение ребёнка
08.08.1903
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна
Рождение ребёнка
15.05.1906
Сын: Максимов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна
Рождение ребёнка
25.04.1909
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна
Рождение ребёнка
25.04.1909
Сын: Максимов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна
Рождение ребёнка
06.11.1912
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Максимова Анастасия Кирилловна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 22.01.1913