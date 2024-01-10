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(Рогозина) Светлана Миколаевна
(Рогозина) Светлана Миколаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Рогозин Миколай Николаевич
Мать
Рогозина (Череда) Наталия Константиновна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Рогозин Миколай Николаевич
Мать:
Рогозина Наталия Константиновна
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