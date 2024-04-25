Мурзина Дарья Афанасьева 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина Дарья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Василий Петров

Рождение ребёнка
1779

Сын: Мурзин Иван Васильев

Отец ребёнка: Мурзин Василий Петров

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Мурзина) Акилина Васильева

Отец ребёнка: Мурзин Василий Петров

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мурзин Борис Васильев

Отец ребёнка: Мурзин Василий Петров

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Мурзина) Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Мурзин Василий Петров

Рождение ребёнка
1793

Сын: Мурзин Данило Васильев

Отец ребёнка: Мурзин Василий Петров

Рождение ребёнка
1797

Сын: Мурзин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Мурзин Василий Петров

Смерть
Неизвестно

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