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Черкас Федор Семенович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.03.1896

Дата смерти

20.06.1896

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
01.03.1896

Отец: Черкас Семен Ильич

Мать: Черкас Мария Саввична

Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-118,зап-19,ГАДО , Ф - 426-1-7
Смерть
20.06.1896
Причина смерти: Болезнь-после родовая слабость | Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-154,зап-24,ГАДО , Ф - 426-1-7