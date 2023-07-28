Черкас Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения01.03.1896
Дата смерти20.06.1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1896
Отец: Черкас Семен Ильич
Мать: Черкас Мария Саввична
Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-118,зап-19,ГАДО , Ф - 426-1-7
Смерть
20.06.1896
Причина смерти: Болезнь-после родовая слабость | Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-154,зап-24,ГАДО , Ф - 426-1-7