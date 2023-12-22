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Торопов Никита

Место рождения

Тушнолобово, Абатский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Торопов Иван

Мать: Торопова Анисья

Тушнолобово, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Торопов Иван

Мать ребёнка: Торопова Параскева

Рождение ребёнка
1901

Сын: Торопов Иван

Мать ребёнка: Торопова Параскева

Рождение ребёнка
1904

Сын: Торопов Василий

Мать ребёнка: Торопова Параскева

Рождение ребёнка
1909

Сын: Торопов Иван

Мать ребёнка: Торопова Параскева

Рождение ребёнка
1912

Сын: Торопов Феодор

Мать ребёнка: Торопова Параскева

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Торопова Ксения

Мать ребёнка: Торопова Параскева

Рождение ребёнка
1916

Сын: Торопов Пётр

Мать ребёнка: Торопова Параскева

Тушнолобово, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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