Торопов Никита
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Торопов Иван
Мать: Торопова Анисья
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1904
Сын: Торопов Василий
Мать ребёнка: Торопова Параскева
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1912
Сын: Торопов Феодор
Мать ребёнка: Торопова Параскева
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Торопова Ксения
Мать ребёнка: Торопова Параскева
Рождение ребёнка
1916
Сын: Торопов Пётр
Мать ребёнка: Торопова Параскева
Смерть
Неизвестно