Чечуйко Никонор Платонович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Чечуйко Платон Епифанович
Мать: не указана
Военная служба
1943
служил в 206 стрелковом полку 99 стрелковой дивизии (II), до 3 фев. 1944 г. находился в плену, был освобождён. 9 фев. 1944 г. направлен в АЗСП. В 1985 г. награждён Орденом "Отечественной войны I степе... Показать все
Попал в плен (военное)
1944
Военная награда
1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно