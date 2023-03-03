Захаров Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1913
Захаров Пётр Михайлович. Жених. Мещанин города Оренбурга. Первым браком. 22 года Захарова (Смолякова) Любовь Никифоровна. Невеста. Дочь казака, девица Чесноковского посёлка. Первым браком. 19 лет Бала... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно