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Захаров Пётр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1913

Жена: Захарова Любовь Никифоровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Захаров Пётр Михайлович. Жених. Мещанин города Оренбурга. Первым браком. 22 года Захарова (Смолякова) Любовь Никифоровна. Невеста. Дочь казака, девица Чесноковского посёлка. Первым браком. 19 лет Бала... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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