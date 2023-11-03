Выходцева (Ивашнина) Наталья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти01.03.1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Ивашнин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1784
Красноярка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 20 Ильинского прихода д. копотиловой ж. 21 д. Долматовой
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Выходцев Галактион Семенов
Отец ребёнка: Выходцев Семен Иванов
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Выходцев Семен Иванов
Смерть
01.03.1830
67 лет чахоткой