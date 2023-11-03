Выходцева (Ивашнина) Наталья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Ивашнина) Наталья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

01.03.1830

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Ивашнин Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1784

Муж: Выходцев Семен Иванов

Красноярка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. 20 Ильинского прихода д. копотиловой ж. 21 д. Долматовой
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Выходцев Галактион Семенов

Отец ребёнка: Выходцев Семен Иванов

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Выходцев Мартын Семенов

Отец ребёнка: Выходцев Семен Иванов

Смерть
01.03.1830
67 лет чахоткой
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